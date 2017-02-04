Arda Turan, antremanda krampon fırlattı
İspanyol devi Barcelona'da top koşturan milli gururumuz Arda Turan, antremanda sinirlendi. Öfkeli haliyle dikkat çeken Arda, kramponunu yere attı
Arda nazik ve gülümseyen biri olduğu için akranları tarafından sevilen bir oyuncu. Aynı zamanda bir top virtüözü.Şakacı tavırlarıyla da baştan beri Barcelona’ya çabuk entegre olan Arda’nın öfkeli anlarını sadece Atletico Madrid formasıyla Barcelona’ya karşı oynadığı maçta görmüştük. O maçta da yan hakeme kramponunu fırlatmıştı.
Geçen Perşembe günü ise yapılan antrenmanda Luis Enrique’nin yardımcısı Juan Carlos Unzue’nin verdiği karara sinirlenen Arda kramponunu çıkarıp yere fırlattı. Ancak Arda’nın hedefinde kimse yoktu. Yaşadığı tamamen hayal kırıklığıydı.
2014-2015 sezonunda o dönem Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, Barcelona ile oynanan Copa del Rey maçında hakem kararına kızarak kramponunu kenara fırlatmıştı.
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