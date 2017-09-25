Arda Turan, Aslıhan Doğan'dan ayrıldı!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda'nın özel hayatı karıştı. Yıllardır bir küs bir barışık ilişkilerini sürdüren Arda Turan, Aslıhan Doğan ile ayrıldığını açıkladı.
Arda Turan, Instagram hesabından 'Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim...' paylaştı.
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