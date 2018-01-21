Arda Turan attı, M.Başakşehir farka koştu
Süper Lig'in 18. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Bursaspor'u 3-0 yendi.
Medipol Başakşehir 17. dakikada Attamah'ın attığı gol ile Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.
Bursaspor'da 42. dakikada Batalla sakatlık geçirdi ve yerini Yufuf Erdoğan'a bıraktı.
İlk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Medipol Başakşehir 58. dakikada Mossoro ile skoru 2-0 yaptı. Golün asisti Edin Visca'dan geldi.
Medipol Başakşehir'in devre arasında Barcelona'dan kadrousna kattığı Arda Turan Bursaspor karşılaşmasının 65. dakikasında Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu. Arda Turan böylelikle 6 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmüş oldu... 85. dakikada Arda Turan fileleri havalandırdı ve maçın skorunu tayin etti. 3-0
Bu sonuçla Medipol Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılılan taraf oldu.
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