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Arda Turan Barcelona'da kadroya alınmadı

Arda Turan Barcelona'da kadroya alınmadı.13522
  • Giriş : 11.02.2017 / 10:07:00

Arda Turan, sakatlığı nedeniyle takımının kadrosuna alınmadı.

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İspanyol devi Barcelona'da top koşturan milli gururumuz Arda Turan, sakatlığı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı. Arda'nın yanı sıra Mascherano ve Rafinha da kadroya alınmadı.   

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından  Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, geçirdiği sakatlık nedeniyle  antrenmanı yarıda bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, aşırı yüklenmeden dolayı sağ bacak  kaslarından sorun yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, yarın Alaves ile deplasmanda  oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi. Teknik direktör Luis  Enrique'nin Arda'nın yerine B takımdan Carles Alena'yı kadroya dahil ettiği ifade  edildi.

Öte yandan, Arda Turan'ın yanı sıra riske atılmak istenmeyen Gerard  Pique, Atletico Madrid ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında sakatlanan Javier  Mascherano ve geçen hafta ligdeki Athletic Bilbao karşılaşmasında burnu kırılan  Rafinha'nın, La Liga'nın 22. haftasında Alaves'e karşı forma giyemeyeceği  kaydedildi.

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