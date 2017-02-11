Arda Turan Barcelona'da kadroya alınmadı
İspanyol devi Barcelona'da top koşturan milli gururumuz Arda Turan, sakatlığı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı. Arda'nın yanı sıra Mascherano ve Rafinha da kadroya alınmadı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, geçirdiği sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, aşırı yüklenmeden dolayı sağ bacak kaslarından sorun yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, yarın Alaves ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi. Teknik direktör Luis Enrique'nin Arda'nın yerine B takımdan Carles Alena'yı kadroya dahil ettiği ifade edildi.
Öte yandan, Arda Turan'ın yanı sıra riske atılmak istenmeyen Gerard Pique, Atletico Madrid ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında sakatlanan Javier Mascherano ve geçen hafta ligdeki Athletic Bilbao karşılaşmasında burnu kırılan Rafinha'nın, La Liga'nın 22. haftasında Alaves'e karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş otobüsüne Karabük'te saldırı
Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs, deplasman için gittiği Karabük'te saldırıya uğradı.
Galatasaray'da şok! Sneijder o maçta yok!
Galatasaray'ın Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelede Sneijder yer almayacak.
Tahkim, Şenol Güneş'in başvurusunu reddetti
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.
Beşiktaş ilk tepkisini verdi: Tahkime gideceğiz
Beşiktaş yönetimi, derbi mücadelesinde kendilerine verilen cezalarla ilgili açıklama yaptı.
FLAŞ! Kasımpaşa hükmen mağlup sayıldı
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Adanaspor-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa hükmen mağlup sayıldı.