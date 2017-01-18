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Arda Turan Barcelona'da rekora koşuyor

Arda Turan Barcelona'da rekora koşuyor.12997
  • Giriş : 18.01.2017 / 11:38:00

Arda Turan, 2008-2009 sezonundaki performansını yakaladı.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan eski formuna kavuştu. Arda bu sezon, 22 maçta tam 12 gol attı.


İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Las Palmas'ı 5-0 yendikleri  mücadelede rakip fileleri bir kez havalandırarak bu sezon 22 maçta 12 gole ulaşan  Arda, Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009'daki  performansını yakaladı.

Arda Turan, Katalan ekibinin yarın Real Sociedad'a konuk olacağı  İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında bir gol daha atması durumunda  kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak.

Milli futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm  kulvarlarda gol atma sevinci yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta rakip fileleri 4 defa havalandıran  Arda, en fazla golü bu organizasyonda buldu.

La Liga'da 13 maçta 3 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, Kral  Kupası'nda bu gol rakamına 3 karşılaşmada ulaştı.

Arda, İspanya Süper Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti.

Barcelona'daki performansıyla göz dolduran Arda, diğer en golcü (12)  performansını, 2008-2009 sezonunda Galatasaray formasıyla sergiledi.

Bu sezon henüz 22 maçta 12 gol bulan milli futbolcu, Galatasaray ile  söz konusu sezonda attığı 12 gole, 46 karşılaşmada ulaştı.

Arda, Barcelona'da bu sezon iki kez "hat-trick" yapma başarısı  gösterdi.

İlk olarak Şampiyonlar Ligi grubunda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımına karşı 4-0 kazanılan mücadelede üç gol atan Arda, bu  maçla birçok ilke de imza attı.

Milli futbolcu, Rivaldo, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Lionel Messi ve  Neymar'ın ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona'nın "hat-trick" yapan  6'ncı futbolcusu unvanını elde etti. Arda, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde üç gol ve üzeri atan 3'üncü Türk oyuncu olarak da kayıtlara  geçti.

Bu sezon öncesi kariyerinde bir kez "hat-trick" yapabilen 29 yaşındaki  orta saha oyuncusu, Hercules'i 7-0 yendikleri Kral Kupası son 32 turu rövanşında da üç gol kaydetti.

Arda Turan, sert eleştiriler aldığı Real Madrid karşılaşmasından bu  yana görev yaptığı maçlarda sergilediği performansla çıkışa geçti.

La Liga'nın 14. haftasındaki "El Clasico" maçının 78. dakikasında  oyuna giren ve İspanyol basınınca bitime bir dakika kala yaptığı faulden dolayı  beraberlik golünün sorumlusu gösterilen Arda, eleştirilere sahada cevap verdi.

Bu sezon forma giydiği ilk 16 karşılaşmayı 5 gol ve 4 asistle  tamamlayan Arda, 3 Aralık'taki Real Madrid mücadelesinden sonra sahaya çıktığı 6  maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'daki golcü sezonları İspanya kapılarını açtı

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da profesyonel takıma 2004'te  yükselen Arda, ilk sezonunda sadece bir maçta şans bulabildi.

Forma şansı bulamadığı için 2005-2006 sezonunda Manisaspor'a kiralanan  milli futbolcu, burada çıktığı 15 maçta 2 gol üretti.

Manisaspor'da kiralık olarak top koşturduğu dönemin ardından  Galatasaray'a dönen Arda'ya, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performans,  İspanya kapılarını açtı. Arda Turan, İspanya'nın Atletico Madrid takımına  transfer olduğu 2011 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giydiği sezonlarda  sırasıyla 7, 8, 12, 11 ve 6 gol attı.

Atletico Madrid'de görev aldığı ilk iki sezonda beşer gol kaydeden  milli futbolcu, sonraki iki sezonu 9 ve 3 golle bitirdi.

Arda Turan, transfer yasağı nedeniyle yaklaşık 6 ay forma giyemediği  Barcelona'daki ilk sezonunda ise 2 gol buldu.

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