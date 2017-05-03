Arda Turan, Barcelona'dan ayrılıyor mu?
İspanyol devi Barcelona'da top koşturan milli gururumuz Arda Turan'ın takımdan ayrılacağı iddialarına menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.
Sezon sonunda Barcelona ile yollarını ayıracağı iddia edilen ve Inter başta olmak üzere birçok takım ile ismi anılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan kısa ve net bir açıklama geldi.
İtalyan basınının Diego Simeone'nin takımın başına geçmek için istediği transferler arasında gösterdiği Arda Turan için Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" ifadelerini kullandı.
"DIEGO SIMEONE ARDA TURAN'I İSTEDİ"
Diego Simeone'nin Inter ile yaptığı görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazılmıştı. Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulanmıştı
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