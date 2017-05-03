Facebook Twitter Rss

Arda Turan, Barcelona'dan ayrılıyor mu?

Arda Turan, Barcelona'dan ayrılıyor mu?.11550
  • Giriş : 03.05.2017 / 17:56:00

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'dan ayrılacağı iddia edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İspanyol devi Barcelona'da top koşturan milli gururumuz Arda Turan'ın takımdan ayrılacağı iddialarına menajeri Ahmet Bulut'tan açıklama geldi.

Sezon sonunda Barcelona ile yollarını ayıracağı iddia edilen ve Inter başta olmak üzere birçok takım ile ismi anılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan kısa ve net bir açıklama geldi.

İtalyan basınının Diego Simeone'nin takımın başına geçmek için istediği transferler arasında gösterdiği Arda Turan için Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" ifadelerini kullandı.

"DIEGO SIMEONE ARDA TURAN'I İSTEDİ"

Diego Simeone'nin Inter ile yaptığı görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazılmıştı. Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulanmıştı

SPORX

Putin'in Erdoğan'a esprisi herkesi güldürdü

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldı!

Ünlü futbolcu akıl hastanesine kaldırıldı!

İngiltere'de ünlü futbolcu Aaron Lennon, akıl hastanesine kaldırıldı.

Türüç: Beşiktaş'a 'hayır' demek kolay değil

Türüç: Beşiktaş'a 'hayır' demek kolay değil

Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

 

Volkan Demirel ve Advocaat ile kapıştı

Volkan Demirel ve Advocaat ile kapıştı

Van der Wiel, Volkan Demirel ve Advocaat ile tartışma yaşadı.

Fenerbahçeli Persie: Beşiktaş stres altında

Fenerbahçeli Persie: Beşiktaş stres altında

Fenerbahçeli Persie, Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi konuştu.

 

Bruma ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Bruma ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Bruma için resmi açıklama geldi.

Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!

Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!

Sneijder, kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşı Yasin'e bağırdı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya