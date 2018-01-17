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Arda Turan, Başakşehir'in kadrosunda yok

Arda Turan, Başakşehir'in kadrosunda yok.15914
  • Giriş : 17.01.2018 / 17:46:00

Arda Turan, Başakşehir'in Giresunspor'la oynayacağı maçın kadrosunda yok.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın Giresunspor maçında yer almayacağı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de yıldız oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı. Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, antrenman eksiği nedeniyle Giresunspor mücadelesinde forma giymeyecek.

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