Arda Turan, Başakşehir'in kadrosunda yok
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın Giresunspor maçında yer almayacağı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akın Çorap Giresunspor'la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de yıldız oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı. Barcelona'dan kiralık olarak Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, antrenman eksiği nedeniyle Giresunspor mücadelesinde forma giymeyecek.
TRT
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