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Arda Turan çıkıştı: Benim eşim köle değil!

Arda Turan çıkıştı: Benim eşim köle değil!.18494
  • Giriş : 30.03.2018 / 12:55:00

Arda Turan, eşi günlerde Aslıhan Doğan ile ilgili açıklama yaptı.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sarfettiği sözlere açıklık getirdi ve eşi Aslıhan Doğan'ın köle olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde kendisi ve eşini çeken gazetecilere “Kafanı gözünü kırarım” demesi hatırlatılan Arda Turan, "Siz her yerdesiniz. Siz her yerde olduğunuz için konuşmama hakkımıza da saygı göstermelisiniz. Sonuçta benim eşim bir köle değil. 'Yasak masak' hoş cümleler değil" dedi.

Medipol Başakşehir forması giyen futbolcu, evde maço olup olmadığı sorulunca, "Evde hiç maço değilim. Sürekli 'peki' diyorum“ yanıtını verdi.

Defileye eşi Şeyma Subaşı ile katılan Acun Ilıcalı, ayak üstü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Modadan pek anlamadığını belirten başarılı televizyoncu, "Okan ve Nihan'ı çok seviyoruz, her zaman yanlarındayız. Modadan çok anlamam ama yorumları Şeyma’dan alacağım“ dedi.

Her zaman şıklığıyla dikkati çeken Şeyma Ilıcalı, "Acun tamamen siyahların adamı, siz de biliyorsunuz. Bence insanlar kendine yakışanı giyip kendine yakışan makyajı yapmalı“ şeklinde konuştu.

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