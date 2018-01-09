Arda Turan da Türkiye'ye gelmek istiyor
Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın da yeniden Türkiye'ye dönmek için istekli olduğunu söyledi.
Milli oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini belirten Gümüşdağ, " "Arda Turan'ı istediğimizi hem Barcelona hem de Arda Turan'a ilettik. Arda Turan da bizimle aynı duyguları paylaşıyor, kendisi de çok istekli. Arda için Avrupa'dan teklifler de var, değerlendirecekler" dedi.
Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın yıllık ücretinin bir kısmının kulübü Barcelona tarafından karşılanacağı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.
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