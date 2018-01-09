Facebook Twitter Rss

Arda Turan da Türkiye'ye gelmek istiyor

Arda Turan da Türkiye'ye gelmek istiyor.16086
  • Giriş : 09.01.2018 / 19:54:00

beIN SPORTS'a telefonla bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, önemli bilgiler verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın da yeniden Türkiye'ye dönmek için istekli olduğunu söyledi.

Milli oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini belirten Gümüşdağ, " "Arda Turan'ı istediğimizi hem Barcelona hem de Arda Turan'a ilettik. Arda Turan da bizimle aynı duyguları paylaşıyor, kendisi de çok istekli. Arda için Avrupa'dan teklifler de var, değerlendirecekler" dedi.

Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın yıllık ücretinin bir kısmının kulübü Barcelona tarafından karşılanacağı şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş, hazırlık maşında Den Haag ile karşılaştı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş, hazırlık maşında Den Haag ile karşılaştı

Beşiktaş, hazırlık maşında Den Haag ile karşılaştı

Siyah beyazlılar, hazırlık mücadelesinde Den Haag ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Samuel Eto'o'yu reddetti!

Beşiktaş, Samuel Eto'o'yu reddetti!

Beşiktaş Kulübü, üçüncü kez golcü oyuncu Samuel Eto'o'yu reddetti.

 

Slaven Bilic: Cenk Tosun İngiltere'yi sallayacak

Slaven Bilic: Cenk Tosun İngiltere'yi sallayacak

Tecrübeli teknik adam Slaven Bilic'ten Cenk Tosun ile ilgili açıklama geldi.

Amerikalı oyuncu Beşiktaş'a geliyor!

Amerikalı oyuncu Beşiktaş'a geliyor!

Son şampiyon Beşiktaş, bomba transferlerine devam ediyor.

 

Ve Beşiktaş o futbolcu ile anlaşmaya vardı

Ve Beşiktaş o futbolcu ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı oyuncu ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Eto'o için son karar Başkan Fikret Orman'ın

Eto'o için son karar Başkan Fikret Orman'ın

Golcü futbolcu Samuel Eto'o için Fikret Orman'ın kararı bekleniyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya