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Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması

Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması.13734
  • Giriş : 22.01.2018 / 12:25:00
  • Güncelleme : 22.01.2018 / 12:29:57

Golcü oyuncu Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması geldi.

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İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan golcü oyuncu Arda Turan, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Joseph Attamah'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Başakşehir, ikinci yarıda 58'de Mossoro, 86'da Arda Turan'la 3 gollü galibiyete uzandı.

25.387 biletli seyircinin takip ettiği maçta Barcelona'dan kiralanan Arda Turan, 2 bin 437 gün aradan sonra Süper Lig maçına çıktı.

Oyuna 65. dakikada giren Arda Turan, golünün ardından asker selamı vererek Afrin'e yönelik başlatılan operasyona destek verdiğini de gösterdi.

TRT

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