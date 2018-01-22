Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan golcü oyuncu Arda Turan, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.
Joseph Attamah'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Başakşehir, ikinci yarıda 58'de Mossoro, 86'da Arda Turan'la 3 gollü galibiyete uzandı.
25.387 biletli seyircinin takip ettiği maçta Barcelona'dan kiralanan Arda Turan, 2 bin 437 gün aradan sonra Süper Lig maçına çıktı.
Oyuna 65. dakikada giren Arda Turan, golünün ardından asker selamı vererek Afrin'e yönelik başlatılan operasyona destek verdiğini de gösterdi.
TRT
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