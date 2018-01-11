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Arda Turan'dan Ali Sami Yen paylaşımı!

Arda Turan'dan Ali Sami Yen paylaşımı!.11651
  • Giriş : 11.01.2018 / 15:34:00

Tecrübeli futbolcu Arda Turan, Ali Sami Yen ile ilgili paylaşımında bulundu.

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Büyüyen Beşik

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve Medipol Başakşehir ile anlaşma imzalayan Arda Turan, Galatasaray'ın 11 Ocak 2011 yılında veda ettiği Ali Sami Yen Stadı ile ilgili mesaj paylaştı.

Galatasaray forması altında Ali Sami Yen Stadı'nda Futbol oynama şansını yakalamış isimlerden biri olan Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların eski stadı için bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'ın ilk maçını 24 Eylül 1944'te oynadığı ve 11 Ocak 2011'de de veda edilen Ali Sami Yen Stadyumu için Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Sami Yen; çocukluk hayallerim, gençliğim... Anılar var, hiç unutulmayacak anılar, adın yaşadıkça yaşayacaklar. Sonsuza dek..."

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