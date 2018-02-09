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Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi.9617
  • Giriş : 09.02.2018 / 14:14:00
  • Güncelleme : 09.02.2018 / 14:11:55

Arda Turan, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslıhan Doğan'a evlilik teklifinde bulundu.

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Sepet Beşik

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan golcü oyuncu Arda Turan evlilik yolunda ilk adımını attı. Arda, zamandır bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Aslıhan'a evlenme teklifinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Arda Turan'ın bir arkadaş ortamında Aslıhan Doğan'a teklifte bulunduğu ve 'evet' yanıtı aldığı ifade edildi.

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