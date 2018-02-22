Arda Turan'dan Beşiktaş tezahüratı!
Medipol Başakşehir'de forma giyen Elia ve Tunay Torun'un paylaştığı videoda arkadan yapılan Beşiktaş tezahüratını Arda Turan'ın yaptığı iddia edildi.
Hollandalı futbolcunun Başakşehir soyunma odasında çektiği ve paylaştığı hikayede, soyunma odasında yapılan Beşiktaş tezahüratı dikkat çekti. Elia'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, soyunma odasında Beşiktaş tezahüratı yapan oyuncunun Arda Turan olduğu konuşuluyor.
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