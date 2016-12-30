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Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması

Arda Turan'dan Çin transferi açıklaması.14710
  • Giriş : 30.12.2016 / 09:16:00

Arda Turan, basında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Çin'e transfer olacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Arda, Çin'den teklif gelmediğini, Barcelona'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken 33 yaşına kadar kulüpte kontratı olduğunu söyledi.

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