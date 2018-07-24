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Arda Turan'dan çöken bina için açıklama

Arda Turan'dan çöken bina için açıklama.18431
  • Giriş : 24.07.2018 / 17:06:00

Golcü oyuncu Arda Turan'dan çöken bina için açıklama geldi.

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Katalan devi Barcelona'dan Medipol Başakşehirspor'a transfer olan Arda Turan'ın yaptırdığı otelin yanındaki binanın çökmesi ile ilgili ilk açıklama geldi.

Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesinin ardından toprak kaymasına sebep olan otelin Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a ait olduğu iddia edildi. Beyoğlu Belediyesi, "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor." açıklamasını yaparken; Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.

Çökme tehlikesinin yaşandığı binanın sahibi Emin Ertürk, ''Arda Turan burada kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. İstişare ettik uyardık söyledik, fotoğraflar gösterdik. Belirgin bir şekilde açılmalar oldu. Ben onları da uyardım. Bina benim. Orada kiracılar var. Tek sevindiğim orada kimsenin olmaması şu an. Mal bile ikinci derecede bu durumda. Şu an canımız kurtuldu ona seviniyoruz'' diye konuştu.

Habertürk'ün haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

"Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

ARDA TURAN: RUHSATIM VAR

Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.

Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.

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