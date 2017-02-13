Arda Turan'dan Erdoğan açıklaması!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan, referandum süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi.
Barcelona'da Futbol hayatını sürdüren Milli yıldız Arda Turan, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek Anayasa Değişikliği teklifini desteklediğini açıklamıştı.
16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanacağını söyleyen Arda Turan, açıklamalarından dolayı pişman olmadığını söyledi.
Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Milli yıldız, "Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum." dedi.
Arda Turan, oyunu açıklamaktan rahatsız olmadığını ancak düşmanca ortamdan dolayı mutsuzluk yaşadığını sözlerine ekledi.
DİĞER HABERLER
Dick Advocaat Fenerbahçe'den ayrılıyor
Son dönem takımda yaşanan kötü gidişat sonrası Advocaat'tan önemli bir karar geldi.
Ve Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı!
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig şampiyonunu açıkladı.
Ünlü basketbolcu Melo evinde ölü bulundu!
Boston Celtics tarafından draft edilen 26 yaşındaki basketbolcu Fab Melo, evinde ölü bulundu.
M. Başakşehir'e Kasımpaşa deplasmanında şok!
Liderlik yarışını sürdüren Medipol Başakşehir, Kasımpaşa deplasmanında bozguna uğradı.
Dick Advocaat hakem kararlarına isyan etti
Dick Advocaat, Bursaspor maçından sonra deyim yerindeyse hakem kararlarına "isyan bayrağını" çekti.
Riekerink için yolun sonu görünüyor!
Riekerink, eğer Beşiktaş ile aralarındaki farkı 2 puana indirmeyi başaramazsa takımdan gönderilecek.