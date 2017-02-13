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Arda Turan'dan Erdoğan açıklaması!

Arda Turan'dan Erdoğan açıklaması!.13734
  • Giriş : 13.02.2017 / 10:06:00

Arda Turan, referanduma verdiği destek nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan, referandum süreci ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kendisine yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Barcelona'da Futbol hayatını sürdüren Milli yıldız Arda Turan, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek Anayasa Değişikliği teklifini desteklediğini açıklamıştı.

16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanacağını söyleyen Arda Turan, açıklamalarından dolayı pişman olmadığını söyledi.

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Milli yıldız, "Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum." dedi.

Arda Turan, oyunu açıklamaktan rahatsız olmadığını ancak düşmanca ortamdan dolayı mutsuzluk yaşadığını sözlerine ekledi.

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