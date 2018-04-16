Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olmasıyla Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Arda Turan, dün akşam oynanan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Galatasaray, bizden üstün oynadı. Kısmen hak ettikleri bir galibiyet oldu. İyi mücadele ettik ama daha iyi olabilirdik. Emre ağabey ve benim kartlarım agresifliğimizi aldı. Herkesin 5 maçı var, neler olacak göreceğiz. Biz futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız." dedi.
Yarışta liderliği kaybetmeleri ve bundan sonrası için görüşü sorulan Arda Turan, "Rakibimiz, bizim önümüze geçti. Haddimizi bilerek yola devam edeceğiz. 100 yıllık camialara karşı mücadele ediyoruz. Umudumuz son saniyeye kadar var. Takım arkadaşlarımla, verdikleri mücadele nedeniyle gurur duyuyorum." diye konuştu.
"CANLARI SAĞOLSUN"
Galatasaray taraftarının tepki göstermesiyle ilgili de açıklama yapan Arda Turan, "Canları sağolsun, sonuçta Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Ülkenin her yerinde bu ıslıklara, sıkıntılara alışığız. Canları sağolsun." ifadelerini kullandı.
Form durumu hakkında da sorulan soruya yanıt veren Arda Turan, "Sezon başı kampı geçirmeye ihtiyacım var. İnşallah eski Arda'yı sonra izleteceğim. Başakşehir'de çok güzel bir aile var, sadece futbolu konuşan bir ekip var ve burada olmak için mutluyum. İnsanlar bizler için bir kılıf buluyor, asın olsun, magazin olsun. Bunlar oluyor. İnşallah şampiyon oluruz ve Şampiyonlar Ligi'ne gideriz." diye konuştu.
HÜRRİYET
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