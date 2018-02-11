Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız oyuncu, “Afrin’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.
TRT
DİĞER HABERLER
Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi ona bağlı
Golcü oyuncu Anderson Talisca'nın Beşiktaş'taki kaderi milli takıma bağlı.
Dilmen'den Orman'a: Büyük konuşmayacaksın
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fikret Orman ile ilgili konuştu.
Şenol Güneş'ten Talisca yanıtı: Yer bulamadı
Teknik adam Şenol Güneş, Anderson Talisca ile ilgili açıklama yaptı.
Menajerden olay iddia: Beni Beşiktaş'a götür
FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Belhanda'ya ödenen bonservis bedeliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulu
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın kariyer gecesi!
Cleveland Cavaliers formasıyla ilk kez bir maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu, rekorlarla dolu