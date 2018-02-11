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Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama.14988
  • Giriş : 11.02.2018 / 11:15:00

Golcü oyuncu Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması geldi.

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İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan yıldız oyuncu, “Afrin’de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

TRT

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