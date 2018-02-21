Arda Turan: Düğün yakın zamanda olacak
Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, uzun yıllardır sevgilisi olan Aslıhan Doğan'la evleneceği tarih ile ilgili açıklama yaptı.
Tek başına AVM'ye gelen Arda Turan, burada, hem takım arkadaşı, hem de yakın dostu Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.
"Aslıhan Doğan ile ay sonunda evlenecekleri" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan milli futbolcu, "Arkadaşlar artık bu durumun üzerine gereksiz söylemlerin ve asılsız haberlerin yapılmamasını istiyoruz. Nasipse yakın zamanda düğünümüz olacak" açıklamasında bulundu.
MİLLİYET
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