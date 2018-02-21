Facebook Twitter Rss

Arda Turan: Düğün yakın zamanda olacak

Arda Turan: Düğün yakın zamanda olacak.18913
  • Giriş : 21.02.2018 / 16:41:00

Golcü oyuncu Arda Turan, düğün tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, uzun yıllardır sevgilisi olan Aslıhan Doğan'la evleneceği tarih ile ilgili açıklama yaptı.

Tek başına AVM'ye gelen Arda Turan, burada, hem takım arkadaşı, hem de yakın dostu Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

"Aslıhan Doğan ile ay sonunda evlenecekleri" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapan milli futbolcu, "Arkadaşlar artık bu durumun üzerine gereksiz söylemlerin ve asılsız haberlerin yapılmamasını istiyoruz. Nasipse yakın zamanda düğünümüz olacak" açıklamasında bulundu.

MİLLİYET

Beşiktaş'a Benfica'dan Talisca cevabı geldi

Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Doğu Demirkol ve Lesli Karavil sahne alıyor

Doğu Demirkol ve Lesli Karavil sahne alıyor

Doğu Demirkol ve Lesli Karavil TOY Comedy Club'da bol kahkahalı 2 akşam vadediyor.

Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?

Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?

Gönüllüler takımı oyuncusu Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?

 

Orhan Gencebay'dan yayın yasağı talebi

Orhan Gencebay'dan yayın yasağı talebi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Arif Sağ ile ilgili yayın yasağı talebinde bulundu.

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor

Can Bonomo, Öykü Karayel ile evleniyor

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel ile evleniyor.

 

Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor

Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor.

Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı!

Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı!

Sevilen yarışma programı Survivor'da Turabi ile Hakan yine kapıştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya