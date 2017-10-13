Arda Turan Fenerbahçe ile masaya oturuyor
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen ve milli takımda istenmeyen adam durumuna düşen Arda Turan'ın Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.
Sarı- Lacivertli kulüp, hedef tahtasındaki yıldız futbolcuya kucak açmış ve "Sana her zaman kapımız açık" diyerek üstü kapalı olarak yeni bir transfer teklifinde bulunmuştu
Herkes Arda Turan'ın bu kez Fenerbahçe'nin teklifine nasıl bir yanıt vereceğini tartışırken, milli yıldızın kafasında düşünce ortaya çıktı.
G.SARAY BELİRLEYİCİ OLACAK
Alınan bilgilere göre yıldız futbolcunun kafasındaki ilk takım yine Galatasaray... Fakat camiada Arda'ya karşı büyük bir cephe var. Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'ın tavrı, transferde belirleyici olacak.
DAHA ÖNCE İKİ KEZ REDDETTİ
Eğer Galatasaray kapıyı kapatırsa, Arda daha önce iki kez geri çevirdiği Fenerbahçe'ye bu kez 'evet' diyebilir. İspanyol basını, milli futbolcunun devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacağını belirtiyor.
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