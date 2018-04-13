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Arda Turan, Galatasaray'a karşı oynayacak

Arda Turan, Galatasaray'a karşı oynayacak.15914
  • Giriş : 13.04.2018 / 09:48:00

Arda Turan, eski takımı olan Galatasaray'a karşı oynayacak.

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Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olduğu dönemde Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken Arda Turan, başarıyı yakaladığı eski takımı Galatasaray'a karşı ter dökecek.

7 yıl önce ayrıldığı yuvasına rakip olarak dönüyor. Hem de şampiyonluk yarışının en kritik maçında. Terim’le öpüşüp barışacak mı, taraftarın tepkisi ne olacak... Soru çok; ama kesin olan tek şey, pazar akşamı Arda Turan, Galalatasaray’a karşı ilk 11’de oynayacak

Galatasaray ile Başakşehir arasında pazar akşamı oynanacak lig maçını, şampiyonluk yarışını belirleyecek olmasının dışında ilginç kılan başka detaylar var. Bunlardan biri de Arda Turan. Tecrübeli futbolcu, 2011 yılında ayrıldığı yuvasına, bu kez rakip olarak dönüyor. Üstelik, iki takımın da kaderini belirleyecek kadar önemli bir karşılaşmayla. Mossoro’nun sakatlığı nedeniyle, Arda maça ilk 11’de başlayacak ve forvet arkasında oynayacak. Galatasaray’da kaptanlık yapan Arda’nın, eski takımına karşı nasıl performans ortaya koyacağı merak konusu.

Ayrıca milli takımdan arasının bozuk olan teknik direktör Fatih Terim’le barışıp barışmayacağı, Galatasaray taraftarının onu nasıl karşılayacağı, gol atarsa sevinip sevinmeyeceği de cevabı merakla beklenen sorulardan bazıları. Görünen o ki, tecrübeli futbolcunun işi kolay olmayacak, pazar akşamı skor ne olursa olsun, en az sonuç kadar Arda Turan’ın dönüşü de konuşulacak.

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