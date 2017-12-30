Arda Turan için flaş Başakşehir iddiası
Katalan devi Barcelona'da forma giyen ve adı Beşiktaş, Galatasaray ve hatta Fenerbahçe ile anılan Arda Turan için ilginç bir iddia gündeme geldi.
Yıldız oyuncunun geleceği hakkında konuşan Fanatik yazarı Emre Tilev, "Arda Turan Başakşehir'e Beşiktaş'tan daha yakın" dedi!
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