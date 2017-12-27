Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı!
Uzun zamandır bir küs bir barışık yollarına devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Aslıhan Doğan, Arda Turan ile önceki gece kameralara yakalandı. Aslıhan'ın evlilik şartıyla barıştığı öğrenidi.
Turan ve evlilik şartıyla bu ilişkiye son bir şans tanıdığı iddia edilen Doğan, Bebek Koru Kahvesi’ndeydi.
Yaklaşık bir saat mekanda kalan çift, oradan akşam yemeği için Zorlu Center’a geçti.
Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, soruları yanıtsız bıraktı.
HÜRRİYET
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