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Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı!

Arda Turan ile Aslıhan Doğan barıştı!.18913
  • Giriş : 27.12.2017 / 12:23:00

Golcü oyuncu Arda Turan ile Aslıhan Doğan bir kez daha barıştı.

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Sepet Beşik

Uzun zamandır bir küs bir barışık yollarına devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Aslıhan Doğan, Arda Turan ile önceki gece kameralara yakalandı. Aslıhan'ın evlilik şartıyla barıştığı öğrenidi.

Turan ve evlilik şartıyla bu ilişkiye son bir şans tanıdığı iddia edilen Doğan, Bebek Koru Kahvesi’ndeydi.

Yaklaşık bir saat mekanda kalan çift, oradan akşam yemeği için Zorlu Center’a geçti.

Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, soruları yanıtsız bıraktı.

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