Arda Turan ile Aslıhan Doğan yine ayrıldı!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın uzun zamandır beraber olduğu Aslıhan Doğan'dan ayrıldı. 2 yıllık aşklarını geçen sonbaharda sonlandıran çift, ayrılığa dayanamamış yeniden bir araya gelmişti.
Evlilik şartıyla barışan çift, aşklarını nikah masasında sonlandıramadı. Çiftin, barışmamak üzere ayrıldığı iddia edildi.
İNSTAGRAM'DAN DA TAKİBİ BIRAKTI
Bu kararlarında oldukça kararlı olan çift, sosyal medyada bunu gözler önüne serdi. Turan ile Aslıhan Doğan, Instagram hesaplarından birbirilerini takip etmeyi bıraktı. Ancak ikili, birbirilerinin aile fertleriyle görüşmeye devam ediyor. Arda Turan, eski kız arkadaşının annesi Güler Doğan ve kardeşi Dilan Doğan’ı takip ederken Doğan da Turan’ın erkek kardeşi Okan Turan’ı yakından izliyor.
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