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Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü

Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü.18431
  • Giriş : 18.07.2018 / 15:48:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü.

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Beşik Modelleri

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın piyasa değeri 4 milyon euroya kadar düştü.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olarak Katalan ekibinin en pahalı transferleri arasına giren Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Milli futbolcu, bugün itibariyle 4 milyon Euro değerinde gösteriliyor. Arda'nın yaşadığı piyasa değeri kaybı ise tam yüzde 85,7 olarak dikkat çekti.

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Türk futbolcular arasında Gökhan Töre'nin değeri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'ın değeri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in değeri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, Oğuzhan Özyakup'un değere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi.

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