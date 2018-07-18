Arda Turan'ın 4 milyon euroya kadar düştü
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın piyasa değeri 4 milyon euroya kadar düştü.
Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olarak Katalan ekibinin en pahalı transferleri arasına giren Arda Turan, 2017 yılının ocak ayında transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Milli futbolcu, bugün itibariyle 4 milyon Euro değerinde gösteriliyor. Arda'nın yaşadığı piyasa değeri kaybı ise tam yüzde 85,7 olarak dikkat çekti.
YILDIZLARIN HEPSİ DÜŞÜŞTE
Türk futbolcular arasında Gökhan Töre'nin değeri 14 milyon euro'dan 3 milyon euro'ya, Mehmet Topal'ın değeri 10 milyon euro'dan 2,5 milyon euro'ya; Caner Erkin'in değeri 9 milyon euro'dan 2,2 milyon euro'ya, Oğuzhan Özyakup'un değere ise 14 milyon euro'dan 8 milyon euro'ya geriledi.
TRT
DİĞER HABERLER
Eski Fenerbahçeli Emenike İstanbul'da
Eski Fenerbahçeli oyuncu Emenike, transfer için İstanbul'a geldi.
Gökhan Töre'den kötü haber! Yine sakatlandı
Golcü oyuncu Gökhan Töre'nin sakatlığının yeniden nüksettiği öğrenildi.
Aykut Kocaman: Böyle futbolculara yer yok
Ünlü teknik adam Aykut Kocaman, Dünya Kupası final maçını değerlendirdi.
Beşiktaş'ta Babel krizi giderek büyüyor
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Babel ile ilgili kriz giderek büyüyor.