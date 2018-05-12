Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı
Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.
Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra yapılan tetkiklerde kalp kaslarında kasılma görülen ve korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.
Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı
Aziz Yıldırım, teknik adam Aykut Kocaman ile ilgili kararını verdi.
Ali Koç: Fenerbahçe'ye pilot takım lazım
Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Ali Koç, takımı ile ilgili planlarını anlattı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı.
Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı
Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Quaresma ile ilgili kararını verdi.
Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Talisca gidiyor
Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Talisca'nın takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi.