Facebook Twitter Rss

Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı

Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı.16285
  • Giriş : 12.05.2018 / 08:58:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın babası Adnan Turan hastaneye kaldırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fakat daha sonra yapılan tetkiklerde korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Arda Turan'ın babası Adnan Turan öğlen saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra yapılan tetkiklerde kalp kaslarında kasılma görülen ve korkulacak bir durumunun olmadığı anlaşılan Adnan Turan'ın geceyi hastanede geçireceği öğrenildi.

Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

ŞAMPİY10

Dışişleri'nden gerilim için açıklama

Ali Koç: Fenerbahçe'ye pilot takım lazım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı

Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı

Aziz Yıldırım, teknik adam Aykut Kocaman ile ilgili kararını verdi.

Ali Koç: Fenerbahçe'ye pilot takım lazım

Ali Koç: Fenerbahçe'ye pilot takım lazım

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını koyan Ali Koç, takımı ile ilgili planlarını anlattı.

 

Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı

Başkan Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın totemi işe yaramadı.

Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı

Beşiktaş yönetiminden flaş Quaresma kararı

Beşiktaş yönetimi, golcü oyuncu Quaresma ile ilgili kararını verdi.

 

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Talisca gidiyor

Beşiktaş'ta bir devrin sonu! Talisca gidiyor

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Talisca'nın takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi

Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan transfer açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya