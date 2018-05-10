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Arda Turan'ın cezası bugün belli olacak

Arda Turan'ın cezası bugün belli olacak.16285
  • Giriş : 10.05.2018 / 09:13:00

Başakşehirli oyuncu Arda Turan'ın cezası bugün belli olacak.

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İspanyol devi Barcelona'da uzun süre top koşturan ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın cezası bugün kesinleşecek.

Başakşehir'de sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK’ya sevkedilen Arda Turan ile Mossoro'nun cezaları bugün belli oluyor.

Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a fiziki müdahalesinin yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da hakaretler savurduğu ortaya çıkan Arda Turan’ın cezası bugün belli oluyor.

Sportmenliğe aykırı hareket ve hakaretten PFDK’ya sevkedilen tecrübeli oyuncunun yanı sıra aynı maçta kırmızı kart gören Medipol Başekşehirli bir diğer futbolcu Mossoro da ceza alacak.

İstanbul ekibinde her iki oyuncu da böylelikle sezonu kapatmış olacak. Turuncu-Lacivertliler’de takımın bir diğer önemli ismi İrfan Can Kahveci gördüğü 4. sarı kart nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kritik maçta orta saha kurgusunu Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler 3’lüsünden oluşturmayı planladığı gelen haberler arasında.

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