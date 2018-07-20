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Arda Turan'ın doğacak oğlunun adı belli oldu

Arda Turan'ın doğacak oğlunun adı belli oldu.18431
  • Giriş : 20.07.2018 / 12:20:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın doğacak oğlunun adı belli oldu.

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Katalan devi Barcelona'da top koşturan ve geçtiğimiz yıl Medipol Başakşehir'e gelen milli oyuncumuz Arda Turan'ın oğlunun adının Can olacağı açıklandı. Arda geçen yıl Aslıhan Doğan ile evlenmişti.

Mart ayında evlenen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, ailenin yeni üyesi için baktıkları yüzlerce isim arasından seçim yaptı. Akşam Life'da yer alan habere göre; çift Can adını belirledi.

Kasım ayında doğacak çocukları için hazırlıklara devam eden çift, Çubuklu Vadi Evleri’ndeki bir odayı Aslıhan Doğan Turan’ın zevkine göre döşemeye başladı.

NTV

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