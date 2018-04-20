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Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!.19730
  • Giriş : 20.04.2018 / 11:24:00

Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile kaldığı öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

2,5 yıl boyunca bir küs bir barışık ilişki sürdüren ve aniden nikah masasına oturan golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile kaldığı öğrenildi.

Başakşehirli Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti.

Aslıhan Turan'ın 13 haftalık hamile olduğu, nikahın da bu yüzden erken yapıldığı iddiası ağırlık kazandı.

Posta'dan eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Aslıhan Turan İstanbul Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede çalışan ünlü bir doktor tarafından takip ediliyor...

POSTA

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