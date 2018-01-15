Arda Turan'ın forma numarası belli oldu
İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın forma numarası belli oldu.
Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, kendisini 2.5 yıllığına Başakşehirli yapan sözleşmeye imza attı. Bu arada Arda Turan'ın Başakşehir'de 14 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Arda Turan daha önce de Milli takımda 14 numaralı formayı giymişti
TRT
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