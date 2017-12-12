Arda Turan'ın paylaşımı olay yarattı!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı.
Yıldız oyuncu, kendisinin Milli Takım formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaştı ve duygusal bir açıklama yayınladı.
Arda Turan, ”İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının...Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yıllar sonra biri gelip "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?" diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi...” ifadesini kullandı.
ŞAMPİY10
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