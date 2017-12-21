Arda Turan İngiliz takıma transfer oluyor
Katalan devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın İngiliz ekibi Arsenal'e transfer olacağı iddia edildi.
Yıldız oyuncunun, her fırsatta, “İstanbul’dan sonra en çok sevdiğim şehir” dediği İngiltere’nin başkenti Londra’da bir ev satın aldığı öğrenildi. Arda’nın bu girişimi, aynı zamanda aynı kentin takımı Arsenal ile ilgili transfer iddialarını da güçlendirdi. Arda’nın İstanbul’da da yaklaşık 12 milyon TL’lik bir gayrimenkul yatırımı yaptığı gelen haberler arasında... Dünyanın en pahalı şehirleri arasında gösterilen Londra’nın merkezinde emlak fiyatları 5 milyon Euro (22.5 milyon TL) seviyesinde.
FANATİK
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