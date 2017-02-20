Arda Turan İngiltere'ye gidiyor! Ev aldı!
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gurumuz Arda Turan'ın İngitere'ye transfer olacağı ve o yüzden ülkeden ev aldığı iddia edildi.
ESPN'nin haberine göre; Barcelona'nın teknik patronu Luis Enrique'nin kendisine şans vermediğini düşünen ve bu durumdan şikayetçi olduğu öne sürülen milli futbolcunun; Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'e yakın bir yerden ev sahibi olduğu, Atletico'dan eski takım arkadaşı Diego Costa'nın da Chelsea'deki hocası Conte'ye bu konuda fikir verdiği öne sürüldü.
SABAH
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