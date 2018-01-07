Arda Turan kapıyı kapadı: Terim'le çalışmam
Son dönemde Barcelona'da forma şansı bulamayan ve ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Arda Turan'ın Fatih Terim'le çalışmak istemediğini belirttiği iddia edildi.
Habertürk Gazetesi yazarı Meriç Müldür'ün bugünkü yazısında belirttiğine göre, Arda Turan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın "Fatih Hoca'dan özür dile" sözlerine "Ben Fatih Terim'le çalışmam" karşılığını verdi.
Meriç Müldür'ün yazısı şu şekilde:
Fatih Terim’in, Galatasaray’a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada. Arda’nın artık Barcelona’da kalmayacağı bir gerçek, gideceği takım şimdilik meçhul. Hal böyleyken eski İçişleri Bakanı, Terim’in de yakın dostu, önemli bir Galatasaraylı Mehmet Ağar’ın yılbaşı öncesi Arda ile yediği yemek ise enteresan...
Bu yemekte Ağar’ın bir büyüğü olarak Arda’ya “Senin Galatasaray’a, Galatasaray’ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca’dan özür dile, kırgınlık bitsin” dediği de biliniyor. Bilinmeyen ise Arda’nın cevabıydı... Elbette uzun soluklu ve detaylı bir görüşme olmuştur da Arda’nın tek bir cümlesi her şeyi anlatıyor. “Ben Terim’le çalışmam” demiş Arda... Galatasaray kapısını kapatmış. En azından Terim olduğu sürece...
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