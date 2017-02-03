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Arda Turan 'kariyer merkezi' açıyor!

Arda Turan 'kariyer merkezi' açıyor!.13734
  • Giriş : 03.02.2017 / 09:50:00

Arda Turan, Türkiye'nin ilk 'sporcu kariyer yönetimi' ajansını açıyor.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan, otel açacağı iddialarının aksine futbola yatırım yapıyor. Arda, Türkiye'nin ilk 'sporcu kariyer yönetimi' ajansını açıyor.

Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Turan'ın şirketinin adını Possible yani "imkân dahilinde" koydu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Possible'ın başına da geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmeni'nliği bırakan Okan Can Yantır getirildi.

Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.

İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı.

Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.

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