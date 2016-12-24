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Arda Turan Paris'teki düğüne katıldı

Arda Turan Paris'teki düğüne katıldı.13734
  • Giriş : 24.12.2016 / 10:33:00

Fubolcu Arda Turan, Paris'te düzenlenen düğünde boy gösterdi.

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İspanyol devi Barcelona'da top koşturan milli gururumuz Arda Turan, Paris'te düzenlenen düğüne yalnız katıldı.

Arkadaşı işadamı Erman Ademoğlu ile evlenen Miss Turkey 2012 birincisi Açelya Samyeli Danoğlu'nun düğününde Arda tüm şıklığı ile boy gösterdi.

Düğün sonrası ise Arda Turan, iki Barcelona taraftarının fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Arda Turan ve düğüne katılanlar, Paris'in ünlü gece kulübü L'Arc'da geceye devam ettiler.

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