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Arda Turan, sadece avizelere 50 bin TL ödedi

Arda Turan, sadece avizelere 50 bin TL ödedi.16285
  • Giriş : 09.06.2018 / 15:36:00

Golcü oyuncu Arda Turan, sadece avizelere 50 bin TL ödedi.

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Sepet Beşik

İspanyol devi Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan'la birlikte oturdukları Çubuklu'daki evleri için kesenin ağzını açtı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre; Arda-Aslıhan Turan çifti, 150 bin liraya Hereke halısı aldı. Avizelere de 50 bin lira ödedi.

Aslıhan hanım'ın kardeşi, ressam Dilahan Doğan’ın yaptığı hat ve tablolar da ünlü çiftin evlerinin duvarını süslüyor.

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