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Arda Turan sert çıktı: Senin kafanı kırarım

Arda Turan sert çıktı: Senin kafanı kırarım.11142
  • Giriş : 25.03.2018 / 08:59:00
  • Güncelleme : 25.03.2018 / 09:02:11

Milli futbolcu Arda Turan, kendisine ve eşine soru yöneten gazetecilere sert çıktı.

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Otomatik Sallanan Beşik

Yaklaşık iki hafta önce dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan, önceki gün Nişantaşı'nda yemekteydi. Restoran çıkışında yöneltilen bir soru ünlü futbolcuyu sinirlendirdi, ortam gerildi.

ASLIHAN DOĞAN KONUŞMADI

Bir muhabirin "Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?" sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.

Sorularını cevaplamayan Aslıhan Doğan'a muhabirler "Arda Bey mi izin vermiyor?" deyince Arda Turan, "Senin kafanı gözünü kırarım. Karımla konuşuyorsun." diyerek çirkin bir çıkış yaptı

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