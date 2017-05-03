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Arda Turan sosyal medyadan paylaştı

Arda Turan sosyal medyadan paylaştı.16086
  • Giriş : 03.05.2017 / 09:34:00

Arda Turan, Real Madrid-Atletico Madrid maçı sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Real Madrid-Atletico Madrid maçı sırasında sosyal medyadan 'Huzur' notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı.

Bir dönem Atletico Madrid forması giyen şimdi ise Katalan ekibi Barcelona'nın başarısı için ter döken Arda Turan, Madrid derbisi oynanırken Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve altına da "Huzur" notunu düştü.

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