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Arda Turan teklifi kabul etti! Çin'e gidiyor

Arda Turan teklifi kabul etti! Çin'e gidiyor.11550
  • Giriş : 13.01.2017 / 10:44:00

Arda Turan, senelik 20 milyon euroluk teklife 'evet' dedi.

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İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın Demba Ba'nın top koşturduğu Shanghai Shenhua takımına transfer olacağı iddia edildi.

3 gün önce İnstagram hesabına koyduğu bir fotoğrafın altına, “Bakışta anlatılmak istenen...?” diye yazan, Barcelona’nın 2017’de oynadığı son 3 maçın hepsinde yedek soyunup, sadece toplamda 20 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 20 milyon Euro (80.200.000 TL) gibi inanılmaz bir para kazanacağı öğrenildi.

Shenhua’nın, Arda için Barça’ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

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