Arda Turan teklifi kabul etti! Çin'e gidiyor
İspanyol devi Barcelona'da forma giyen milli gururumuz Arda Turan'ın Demba Ba'nın top koşturduğu Shanghai Shenhua takımına transfer olacağı iddia edildi.
3 gün önce İnstagram hesabına koyduğu bir fotoğrafın altına, “Bakışta anlatılmak istenen...?” diye yazan, Barcelona’nın 2017’de oynadığı son 3 maçın hepsinde yedek soyunup, sadece toplamda 20 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 20 milyon Euro (80.200.000 TL) gibi inanılmaz bir para kazanacağı öğrenildi.
Shenhua’nın, Arda için Barça’ya da yüksek bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
FANATİK
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