Arda Turan TFF başkanı olmak istiyor
Medipol Başakşehir'de forma giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu, milli gururumuz Arda Turan hakkında konuştu. Emre, Arda Turan'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olmak istediğini söyledi.
Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasında Josue ile yaşadığı tartışmalı pozisyonu değerlendiren Emre Belözoğlu, "Mevzu Emre olduğu zaman olaylar çok farklı spiküle mi ediliyor? Ben dönmek isterken dirseğim Josue'ye çaptı.
Pozisyona kırmızı kartta verilebilirdi. Türkiye'de ben olunca bilmiyorum farklı mı yaklaşıyor? Allah'a şükürler olsun mükemmel kariyer geçirdim. Ben bu tür polemiklerden artık uzak duruyorum. Direkt savurduğum bir dirseğim yok olsa söylerdim" dedi.
Başakşehir'in hedeflerinden bahseden Belözoğlu,"Küçük bütçelerle hayal kuran bir takım olduk. Önümüze maç maç bakıyoruz. Oyuncu kalitemiz; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin altında fakat takım oyunu oynuyoruz. Devre arası güzel takviyeler yaptık. Şampiyonluğu konuşmak şu anda yanlış olur. Bunu 27 - 28. haftadan sonra konuşabiliriz" diye konuştu.
"Futbolu ne zaman bırakacaksın?" sorusuna ise; 36 yaşındaki oyuncu, "Bu sezon sonu karar vereceğim ama 1 sene daha Futbol oynamayı düşünüyorum.
Futbol yaşantımdan sonra yurt dışında spor yöneticiliğiyle ilgili eğitimler almak istiyorum. İlerisi için sportif direktörlük olabilir. TFF Başkanı olmak gibi hedefim yok. Arda TFF Başkanı olmak istiyor, ben değil" cevabını verdi.
HÜRRİYET
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