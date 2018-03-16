Arda Turan, Türk askeri için kan verdi
İspanyol devi Barcelona'da Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden kahraman askerimiz için kan bağışında bulundu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; milli futbolcu, "Askerlerimizin yaptıklarının yanında bizim yaptığımız hiçbir şey. Altınbaş Üniversitesi'ne, rektörümüze ve Ali Ağabey'e (Altınbaş) teşekkür ediyorum" dedi.
SABAH
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