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Arda Turan, Türk askeri için kan verdi

Arda Turan, Türk askeri için kan verdi.15914
  • Giriş : 16.03.2018 / 10:34:00

Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden örnek alınacak bir paylaşımda bulundu.

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İspanyol devi Barcelona'da Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden kahraman askerimiz için kan bağışında bulundu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; milli futbolcu, "Askerlerimizin yaptıklarının yanında bizim yaptığımız hiçbir şey. Altınbaş Üniversitesi'ne, rektörümüze ve Ali Ağabey'e (Altınbaş) teşekkür ediyorum" dedi.

SABAH

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