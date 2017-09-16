Arda'ya büyük şok! Kadroya dahil edilmedi
Talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sol bacak kaslarında sorun olan Arda Turan, Getafe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Arda’nın sakatlığı, 5 Eylül’de Hırvatistan’a karşı oynanan milli maçın ardından futbolcunun İspanya’ya dönmesinden sonra açıklanmıştı.
La Liga’da 9 puanla lider olan Barcelona, 4. hafta maçında 10. sıradaki Getafe’ye konuk olacak.
HÜRRİYET
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