Arda'ya takım arkadaşlığı için sürpriz aday
Alaves maçında ayağını kırarak ağır bir sakatlık geçiren ve yeri boş kalan Aleix Vidal'in yeri için Barcelona hemen arayışa geçti. Barcelona için konuşulan futbolculardan birisi ise tanıdık bir isim.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona transfer sezonu kapandığı için sadece bonservisi elinde ya da La Liga'da forma giyen oyuncuları lig kadrosuna dahil edebilir.
Gazete sağ bek için Martin Caceres, eski Trabzonsporlu Jose Bosingwa ve Maicon gibi bonservisi elinde olan isimlerin değerlendirilebileceğini yazdı.
Caceres şu sıralar İngiltere'de Southampton ile görüşüyor. Jose Bosingwa ise yaz başında Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.
Ajansspor
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