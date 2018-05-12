Ardahan'da feci kaza: 4 ölü
Ardahan'ın Çıldır-Aktaş yolunda meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlenemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.
TRT
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