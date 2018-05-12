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Ardahan'da feci kaza: 4 ölü

Ardahan'da feci kaza: 4 ölü.17085
  • Giriş : 12.05.2018 / 10:08:00
  • Güncelleme : 12.05.2018 / 10:29:38

Ardahan'ın Çıldır-Aktaş yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.

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Ardahan'ın Çıldır-Aktaş yolunda meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlenemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

TRT

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