Aref, bacaklarını hareket ettiremiyor
Acun Ilıcalı'nın programında yaptığı sihir gösterileriyle ünlenen İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için gittiği Mısır'da yaptığı açıklamasında bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi.
Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aref şunları söyledi:
"Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar.
Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Acun'ın kızı ve eşi de teknedeydi
Muğla'da batma tehlikesi geçiren teknede Acun'un kızı ve eşi de vardı.
Kerimcan Durmaz'ın adı mafyaya karıştı
Ünlü isim Kerimcan Durmaz'ın adı mafya soruşturmasına karıştı.
Binali Yıldırım Anıtkabir'de
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Anıtkabir'i ziyaret ediyor.