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Aref, bacaklarını hareket ettiremiyor

Aref, bacaklarını hareket ettiremiyor.27530
  • Giriş : 17.07.2018 / 17:55:00

Gösterisi sırasında yılan tarafından ısırılan Aref, bacaklarını hareket ettiremiyor.

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Büyüyen Beşik

Acun Ilıcalı'nın programında yaptığı sihir gösterileriyle ünlenen İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için gittiği Mısır'da yaptığı açıklamasında bacaklarını hareket ettiremediğini söyledi.

Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aref şunları söyledi:

"Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar.

Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.

HÜRRİYET

Muharrem İnce'den mesaj var

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