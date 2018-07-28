Aref Türkiye'ye geri döndü
Acun Ilıcalı'nın programında ünü yakalayan ve sihirbazlık gösterileri yaparken yılan tarafından ısırılan Aref, Mısır'daki tedavisinin ardından Türkiye'ye geri döndü.
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