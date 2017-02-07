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Arena'da F.Bahçe marşı sonrası uyarı!

Arena'da F.Bahçe marşı sonrası uyarı!.17167
  • Giriş : 07.02.2017 / 09:49:00

Beşiktaş'ı kendi sahasında mağlup eden Fenerbahçe soyunma odasında coştu.

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Ziraat Türkiye Kupası için karşı karşıya gelen ve Fenerbahçe'nin zaferi ile sonuçlanan maçın ardından Vodafone Arena'da soyunma odasına giden Fenerli oyuncular kutlama yaptı. Volkan Demirel ise takım arkadaşlarını uyardı.

   Kaptan Volkan Demirel ise “Arkadaşlar sevinci abartmayalım. Bu mücadeleyi ligde de devam ettireceğiz, şampiyon olduğumuz zaman doya doya eğleniriz” diye konuştu.

“Büyük maçları iyi oynuyoruz ancak diğer maçlarda zorlanıyoruz” diyen Volkan Demirel, “Bunu düzeltmemiz lazım” ifadelerini kullandı. Fenerli futbolcular, soyunma odasında ayrıca Beşiktaş'ın evindeki yenilmezlik serisine de göndermede bulundu. Oyuncular, “Geçmişte bunun örnekleri var, bu bir gelenek. Yenilmeyen yoktur, F.Bahçe ile oynamayan takım vardır” dedi.

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