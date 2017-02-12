Facebook Twitter Rss

Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri

Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri.30479
  • Giriş : 12.02.2017 / 21:34:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 21:38:32

Ligde liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat elde eden Galatasaray bu fırsatı değerlendiremedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı içinde bulunduğu rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada eline önemli bir fırsat geçen Sarı-Kırmızılı takımda bu fırsat tepilince, taraftarlar öfkelendi.

İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.

Öte yandan karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Sarı -Kırmızılı taraftarlardan tepki alan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın daha sonra onlarla kısa bir tartışma yaşadı. Taraftarlar beyaz mendil salladıkları yöneticiye "Hollanda Ligi'nin altyapı hocasını takımın başına getirdiniz yazıklar olsun hepinize" dedikleri belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Akar'da Körfez yolcusu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray liderlik yarışında fırsat tepti: 1-2

Galatasaray liderlik yarışında fırsat tepti: 1-2

Rakiplerinin puan kaybetmesiyle eline önemli bir fırsat geçiren Galatasaray, Kayserispor karşısında

Eskişehir'de Alpay Özalan dönemi sona erdi

Eskişehir'de Alpay Özalan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, küme düşme potasında yer alan Manisaspor'a kendi sahasında 5-1 mağlup o

 

Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor

Beşiktaş'tan sert çıkış: Algı yapılıyor

Karabük deplasmanından üzgün dönen Beşiktaş'ta yöneticilerden 'algı' tepkisi geldi.

Dortmund'un 7 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Dortmund'un 7 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Almanya ligi Bundesliga'da 7 maçtır yenilmeyen Borussia Dortmund, Darmstad engeline takıldı.

 

Trabzonspor'un galibiyet serisi devam ediyor!

Trabzonspor'un galibiyet serisi devam ediyor!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor ile karşılaştı.

Yılmaz Vural'dan olaylı derbi için yorum

Yılmaz Vural'dan olaylı derbi için yorum

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan olaylar için Yılmaz Vural'dan açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya