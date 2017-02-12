Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri

Giriş : 12.02.2017 / 21:34:00

12.02.2017 / 21:34:00 Güncelleme : 12.02.2017 / 21:38:32

Ligde liderlik yarışında rakiplerinin puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat elde eden Galatasaray bu fırsatı değerlendiremedi.