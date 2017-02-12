Arena'da yönetim ve Riekerink için istifa sesleri
Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı içinde bulunduğu rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada eline önemli bir fırsat geçen Sarı-Kırmızılı takımda bu fırsat tepilince, taraftarlar öfkelendi.
İlk yarının son dakikalarında futbolcuları protesto eden ve 'sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın' diyen Galatasaraylı taraftarlar, ikinci yarıda futbolcuların yanı sıra Başkan Dursun Özbek, yönetim ve Teknik Direktör Riekerink'i de protesto etti. Uzun süre yönetimi, başkanı ve Riekerink'i istifaya davet eden taraftarlar, Eren Derdiyok'un 89. dakikadaki golünden sonra da protestolarını sürdürdü.
Öte yandan karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada Sarı -Kırmızılı taraftarlardan tepki alan Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Cengiz Özyalçın daha sonra onlarla kısa bir tartışma yaşadı. Taraftarlar beyaz mendil salladıkları yöneticiye "Hollanda Ligi'nin altyapı hocasını takımın başına getirdiniz yazıklar olsun hepinize" dedikleri belirtildi.
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