Arıcılar KOP İdaresi'nde 'Bilinçli Arıcılık Eğitimleri' aldı
KOP İdaresi tarafından yürütülen KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında bölge çiftçileri ve teknik personeli için “Arı Yetiştiriciliği Eğitimi” verdi. Türkiye’nin Arıcılık Uzmanı olarak bilinen, alanında önemli bir isim olan Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun katıldığı ve toplam dört gün süren eğitim çalışmalarının ilk iki günü KOP İdaresi Başkanlığında, diğer iki günü ise bölgenin diğer illerini de kapsayacak şekilde Niğde ve Kırşehir’de gerçekleştirildi.
İdare’nin Selçuklu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerlerine KOP Bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Teknik Personel ve Veteriner Hekimler ile Konya ve Karaman’dan gelen yaklaşık 250 arı üreticisi katıldı. “Modern Arı Yetiştirme Teknikleri”, “Arı Yetiştiriciliğinde Başarı Koşulları” ile “Ülke ve Bölgede Arı Ölümlerinin Nedenleri, Önleme Yolları” konularında Arıcılık Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.
“Farkındalık sağlamak istiyoruz”
Ülkemizde yapılan arıcılığın tarımsal amaçlı faaliyetler içinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirten KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 10 Ekim 2016 tarihinde düzenledikleri ‘Yaşamak için Arı’ konferansında elde edilen veriler ışığında sahada görev yapan teknik personelleri ve çiftçileri kapsayan önemli bir eğitim faaliyetine daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Arıcılık konusunda uzman ve otorite kabul edilen isimler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve üreticilerin eğitimlere gereken ilgiyi gösterdiklerini ve bunun kendilerini oldukça memnun ettiğini kaydeden Bostancı; “İdaremiz, özellikle arıcılık sektörü için çok önemli istişare toplantıları düzenledi. Arıcılık alanında faaliyet gösteren uzmanlarımızın bilgi ve tecrübelerinden teknik personel ve çiftçilerimizin faydalanması için tüm KOP Bölgesini kapsayan eğitim faaliyetini hayata geçirdik” diye konuştu.
“KOP İllerinde Bilinçli Arıcılık Eğitimleri verildi”
Seminerin üçüncü gününde Niğde, Aksaray ve Nevşehirli üreticilerin yer aldığı eğitim semineri Niğde’de geniş katılımla gerçekleştirilirken, Kırşehir’de yapılan eğitimlere Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgatlı arı üreticileri büyük ilgi gösterdi. Yer aldığı her seminerde katılımcılara kulaktan kulağa aktarılan bilgilerle arı yetiştiriciliği yapmanın riskleri hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Doğaroğlu yapılan yanlışların kovanlarda arı ölümleri ile sonuçlanabileceğini söyledi.
Arıların da birer canlı olduğunu ve onlarında istek ve taleplerinin olabileceğinin unutulmaması gerektiğini hatırlatan Doğaroğlu, "Arıcılıkta dünya ikincisiyiz, ancak kovan sayısı bakımından üretimde Dünya 23'üncüsüyüz. Artık, ‘ben dededen ve babadan arıcıyım devri’ bitti. Arı üretiminde yeniliklere bakmalıyız. Eğer hâlâ dededen ve babadan kalmış alışkanlıklarla arıcılık yapıyorsak, biz hiçbir zaman istediğimiz verimi alamayız" ifadelerini kullandı.
Toplam 500 üretici ve 110 teknik personelin katıldığı semineri, üreticiler büyük bir dikkatle takip ettiler.
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