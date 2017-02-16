Arıcılar KOP İdaresi'nde 'Bilinçli Arıcılık Eğitimleri' aldı

Giriş : 16.02.2017 / 11:59:00

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma idaresi Başkanı İhsan Bostancı, arıcılık konusunda uygun iklim şartları ve zengin bitki örtüsü ile dünya genelinde öne çıkan Türkiye’de ve KOP Bölgesi’nde bilgiye dayalı üretim yapılabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.